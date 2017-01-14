Террористы обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вчера вечером незаконные вооруженные формирования почти час вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили пограничники, огонь российские наемники открыли почти в 20.00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка.
"Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - говорится в сообщении.
Ранее первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что за время работы КПВВ "Майорск" погибли 5 пограничников.