Терористи “Ісламської держави” викрали 13 вчителів під час екзаменів в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” викрали 13 викладачів із релігійної школи, що в східній провінції Афганістану Нангархар. Про це повідомили в офісі губернатора провінції, передає УНН з посиланням на dpa.
“Вчителі якраз приймали екзамени в студентів, коли їх викрали”, — повідомив прес-секретар губернатора Атаула Кугиані.
У губернатора також повідомили, що сили безпеки Афганістану вже розпочали операцію зі звільнення викладачів.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 бойовики “Ісламської держави” взяли в заручники 1500 сімей і вивезли їх до аеропорту міста Мосул.