Террористы "Исламского государства" похитили 13 учителей во время экзаменов в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили 13 преподавателей из религиозной школы, в восточной провинции Афганистана Нангархар. Об этом сообщили в офисе губернатора провинции, передает УНН со ссылкой на dpa.
"Учителя раз принимали экзамены у студентов, когда их похитили", - сообщил пресс-секретарь губернатора Атаула Кугиани.
У губернатора также сообщили, что силы безопасности Афганистана уже начали операцию по освобождению преподавателей.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года боевики "Исламского государства" взяли в заложники 1500 семей и вывезли их в аэропорт города Мосул.