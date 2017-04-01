Терористи "Боко Харам" викрали 22 дівчини в Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Бойовики радикального угрупування ісламізму “Боко Харам” викрали 22 дівчини на північному сході Нігерії, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Зазначають, що бойовики викрали 18 дівчат при першому нападі на село, а під час другої атаки забрали ще чотирьох.
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Крім того, бойовики вбили пастуха, який відмовився заплатити викуп.
Довідка УНН: “Боко Харам” — радикальне угрупування, що діє в Нігерії, Нігері, Чаді та Камеруні. Угруповання пропагує заборону мусульманам брати участь у будь-якій політичній або соціальній діяльності, пов’язаній із західним суспільством. Бойовики домагаються повалення нігерійського уряду і встановлення ісламської держави. Лідер “Боко Харам” раніше присягнув на вірність угрупованню “Ісламська держава”.