Террористы "Боко Харам" похитили 22 девушки в Нигерии

Отмечают, что боевики похитили 18 девушек при первом нападении на село, а во время второй атаки забрали еще четырех.

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Кроме того, боевики убили пастуха, который отказался заплатить выкуп.

Справка: "Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Группировка пропагандирует запрет мусульманам участвовать в любой политической или социальной деятельности, связанной с западным обществом. Боевики добиваются свержения нигерийского правительства и установления исламского государства. Лидер "Боко Харам" ранее присягнул на верность группировке "Исламское государство".