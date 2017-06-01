Терористам загрожує 12 років за спробу підірвати львівську електропідстанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо злочинної групи, яка намагалась підірвати електропідстанцію, розташовану на території регіонального ландшафтного парку “Знесіння” у місті Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Львівські праовохоронці розпочали досудове розслідування стосовно групи з чотирьох осіб за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч. 2 ст.258 (замах на терористичний акт), ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність України) КК України.
Нагадаємо, що 4 мешканців міста Львова упродовж 2014 року створили групу та здійснили активні дії, спрямовані на вчинення терористичного акту у місті Львові.
Зокрема, останні підшукали боєприпаси у вигляді ручних гранат РГ-42 та Ф-1 з підривачами, виготовили саморобний радіокерований вибуховий пристрій та мали на меті за його допомогою підірвати електропідстанцію, розташовану на території регіонального ландшафтного парку “Знесіння” у місті Львові. 4 листопада 2014 по дорозі до місця вчинення злочину злочинці були затримані співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, а вибуховий пристрій вилучений та знешкоджений, у зв’язку з чим терористичний акт не був доведений до кінця.
За вчинення вказаного злочину терористам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, злочинців, які викрадали та експлуатували жителів Луганщини, оголосили в розшук.