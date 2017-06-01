Террористам грозит 12 лет за попытку взорвать львовскую электроподстанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Правоохранители начали досудебное расследование в отношении преступной группы, которая пыталась подорвать электроподстанцию, расположенную на территории регионального ландшафтного парка "Вознесение" во Львове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Львовские праовохоронци начали досудебное расследование в отношении группы из четырех человек по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15, ч. 2 ст.258 (покушение на террористический акт), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК Украины.
Напомним, что 4 жителей Львова на протяжении 2014 создали группу и провели активные действия, направленные на совершение террористического акта во Львове.
В частности, последние подыскали боеприпасы в виде ручных гранат РГ-42 и Ф-1 с подрывателями, изготовили самодельное радиоуправляемый взрывное устройство и имели целью с его помощью подорвать электроподстанцию, расположенную на территории регионального ландшафтного парка "Вознесение" во Львове. 4 ноября 2014 по пути к месту совершения преступления преступники были задержаны сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, а взрывное устройство удален и обезврежен, в связи с чем террористический акт не был доведен до конца.
За совершение указанного преступления террористам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, преступников, похищали и эксплуатировали жителей Луганской области, объявили в розыск.