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Тернопільчани скаржаться на роботу закладів “Національної лотереї”

Тернопільчани скаржаться на роботу закладів “Національної лотереї”

Київ • УНН

 • 7453 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Тернопольщини занепокоєні цілодобовим режимом роботи закладів "Української національної лотереї" (УНЛ). Про це повідомляє ГУ НП у Тернопільській області, передає УНН.

"На діяльність закладів УНЛ надходили заяви від мешканців Тернополя. Переважно люди скаржились на те, що вказані заклади працюють у нічний час, а їхні відвідувачі порушують громадський порядок", - розповіли в поліції.

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За даними правоохоронців, впродовж 2016-2017 років працівники поліції припинили діяльність 28 закладів, де здійснювався незаконний гральний бізнес.

“В 2018 році повідомлено про підозру одній особі, яка організувала зайняття гральним бізнесом у двох закладах на території області", - відзвітували у поліції.

Нагадаємо, тим часом уряд готує для компанії “УНЛ” (Національна лотерея) монопольне становище на ринку.

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