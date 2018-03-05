Тернопольчане жалуются на работу заведений "Национальной лотереи"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Жители Тернопольской области обеспокоены круглосуточным режимом работы заведений "Украинской национальной лотереи" (УНЛ). Об этом сообщает ГУ НП в Тернопольской области, передает УНН.
"На деятельность заведений УНЛ поступали заявления от жителей Тернополя. Преимущественно люди жаловались на то, что указанные заведения работают в ночное время, а их посетители нарушают общественный порядок", - рассказали в полиции.
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По данным правоохранителей, на протяжении 2016-2017 годов работники полиции пресекли деятельность 28 заведений, где осуществлялся незаконный игорный бизнес.
"В 2018 году сообщено о подозрении одному лицу, которое организовало занятие игорным бизнесом в двух заведениях на территории области", - отчитались в полиции.
Напомним, между тем правительство готовит для компании "УНЛ" (Национальная лотерея) монопольное положение на рынке.