Тернопольчане жалуются на работу заведений "Национальной лотереи"

"На деятельность заведений УНЛ поступали заявления от жителей Тернополя. Преимущественно люди жаловались на то, что указанные заведения работают в ночное время, а их посетители нарушают общественный порядок", - рассказали в полиции.

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По данным правоохранителей, на протяжении 2016-2017 годов работники полиции пресекли деятельность 28 заведений, где осуществлялся незаконный игорный бизнес.

"В 2018 году сообщено о подозрении одному лицу, которое организовало занятие игорным бизнесом в двух заведениях на территории области", - отчитались в полиции.

Напомним, между тем правительство готовит для компании "УНЛ" (Национальная лотерея) монопольное положение на рынке.