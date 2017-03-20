Тернопільського чиновника-хабарника заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Тернопільський суд заарештував на 60 діб керівника державної установи “Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації”, якого звинувачують у хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Вчора, 19 березня, суд обрав керівнику державної установи “Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації” міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
В прокуратурі зазначили, що 17 березня поточного року військова прокуратура Тернопільського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним посадовцем.
Установлено, що за грошову винагороду посадовець обіцяв місцевому підприємцю посприяти в укладанні контракту на 800 тис грн для проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності. Розмір хабара мав становити 10 % від суми контракту.
Затримали зловмисника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 32 тисячі грн.
Наразі його затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).
Як повідомляв УНН, посадовця ДСНС заарештували за хабарництво на Кіровоградщині.