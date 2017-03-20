Тернопольского чиновника-взяточника арестовали

Вчера, 19 марта, суд избрал руководителю государственного учреждения "Хозрасчетная группа Тернопольской областной государственной администрации" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В прокуратуре отметили, что 17 марта текущего года военная прокуратура Тернопольского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Тернопольской области, в рамках контроля за совершением преступления, задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным должностным лицом.

Установлено, что за денежное вознаграждение чиновник обещал местному предпринимателю помочь в заключении контракта на 800 тыс грн для проведения ремонтных работ на объектах коммунальной собственности. Размер взятки должен был составить 10% от суммы контракта.

Задержали злоумышленника во время получения части неправомерной выгоды в размере 32 тыс. грн.

Сейчас его задержано и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Как сообщал УНН, чиновника ГосЧС арестовали за взяточничество в Кировоградской области.