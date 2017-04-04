Тернопільський прокурор заперечує вину у вбивстві рівненського адвоката
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокурор Тернопільської обласної прокуратури Ігор Чайка не вважає себе винним у вбивстві мачухи-адвоката Віти Шаблій. Про це він заявив перед початком судового засідання про обрання міри запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
“Я не винен у цьому злочині. Буду свою правоту доводити на судовому засіданні. Я добровільно з’явився для встановлення істини”, — наголосив І.Чайка.
На суд він з’явився з адвокатом і дружиною. І.Чайці мають обрати міру запобіжного заходу та відсторонити від посади в тернопільській прокуратурі.
Як повідомляв УНН, Ігор Чайка з’явився сьогодні в прокуратуру Рівненської області для дачі пояснень. Його підозрюють у вбивстві мачухи та розстрілі рідного батька.