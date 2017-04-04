Тернопольский прокурор отрицает вину в убийстве ровенского адвоката
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прокурор Тернопольской областной прокуратуры Игорь Чайка не считает себя виновным в убийстве мачехи-адвоката Виты Шаблий. Об этом он заявил перед началом судебного заседания об избрании меры пресечения, передает корреспондент УНН.
“Я не виноват в этом преступлении. Буду свою правоту доказывать на судебном заседании. Я добровольно явился для установления истины”, — подчеркнул И.Чайка.
На суд он явился с адвокатом и женой. И.Чайке должны избрать меру пресечения и отстранить от должности в тернопольской прокуратуре.
Как сообщал УНН, Игорь Чайка явился сегодня в прокуратуру Ровенской области для дачи объяснений. Его подозревают в убийстве мачехи и расстреле родного отца.