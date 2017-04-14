Тернопільські волонтер відправили на схід понад 6т Великодніх смаколиків

"все найсмачніше приготували з молитвою і любов’ю. Сьогодні наші волонтери везуть смаколики на схід. Нашим рідним синочкам. Пасочки, ковбаски...все осв’ячене. Нехай смакують і з перемогою і миром повертаються до рідних і близьких. Ми просимо сьогодні у Бога Мир для України", — розповіла кореспонденту УНН тернопільська волонтерка Марія Шестопал

Вже за день-два Великодні подарунки отримають бійці на сході, а волонтери, тим часом , готують новий вантаж — одяг, маскувальні літні сітки і взуття для бійців на передовій.

Нагадаємо, 12 квітня спільні святкові сніданки на Великдень проведуть для потребуючих львів’ян.