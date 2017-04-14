Тернопольские волонтер отправили на восток более 6т Пасхальных сладостей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75523 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110690 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168858 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124092 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121397 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115031 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105977 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159504 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тернопольские волонтер отправили на восток более 6т Пасхальных сладостей

Тернопольские волонтер отправили на восток более 6т Пасхальных сладостей

Киев  •  УНН

 • 8150 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более 600 кг колбасы, более 1тыс пасочок, пирожки, мясо, конфеты и даже голубцы. Более 6 т. сладостей сегодня отправили тернопиляны на восток бойцов АТО. Сообщает корреспондент УНН.

"Все самое вкусное приготовили с молитвой и любовью. Сегодня наши волонтеры везут вкусности на восток. Нашим родным сыночкам. Пасочки, колбаски ... все освячено. Пусть кушают и с победой и миром возвращаются к родным и близким. Мы просим сегодня в Бога Мир для Украины ", - рассказала корреспонденту УНН  волонтер Мария Шестопал.

Уже через день-два Пасхальные подарки получат бойцы на востоке, а волонтеры, тем временем, готовят новый груз - одежда, маскировочные летние сетки и обувь для бойцов на передовой.

Напомним, 12 апреля совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян .

Украинские Национальные Новости

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