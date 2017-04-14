Тернопольские волонтер отправили на восток более 6т Пасхальных сладостей

"Все самое вкусное приготовили с молитвой и любовью. Сегодня наши волонтеры везут вкусности на восток. Нашим родным сыночкам. Пасочки, колбаски ... все освячено. Пусть кушают и с победой и миром возвращаются к родным и близким. Мы просим сегодня в Бога Мир для Украины ", - рассказала корреспонденту УНН волонтер Мария Шестопал.

Уже через день-два Пасхальные подарки получат бойцы на востоке, а волонтеры, тем временем, готовят новый груз - одежда, маскировочные летние сетки и обувь для бойцов на передовой.

Напомним, 12 апреля совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян .