Термін притягнення С.Лещенка до адмінвідповідальності щодо купівлі квартири ще не сплив – прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Термін притягнення народного депутата України Сергія Лещенка до адміністративної відповідальності за протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції у справі про купівлю квартири ще не сплив. Про це повідомила УНН прокурор у справі Валентина Сеник, коментуючи заяву захисту С.Лещенка про те, що термін притягнення до адмінвідповідальності вже сплинув.
“Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено три місяці з дня виявлення і два роки з дня вчинення. Тобто, два роки з дня вчинення ще ніяк не пройшли”, — сказала прокурор.
Вона додала, що сьогодні Печерський районний суд Києва не зміг продовжити розгляд справи щодо народного депутата С.Лещенка, оскільки суддя перебуває в нарадчій кімнаті по іншій справі.
Як повідомляли українські ЗМІ, захист С.Лещенка заявив, що термін притягнення, передбачений ст. 38 Кодексу про адмінправопорушення, вже сплив, а тому накласти штраф і застосувати конфіскацію уже не можливо.
На думку адвокатів, у цьому випадку суд може тільки визнати факт корупційного порушення з боку С.Лещенка при отриманні знижки на купівлю квартири з боку забудовника.
Нагадаємо, у вересні 2016 року Національне агентство з питань запобігання корупції отримало від Національного антикорупційного бюро матеріали у справі купівлі квартири народним депутатом Сергієм Лещенком.
У грудні НАЗК направило до Печерського районного суду Києва протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка під час купівлі квартири в Києві.
НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень Сергій Лещенко одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. Будучи на момент придбання неруxомості народним депутатом України, тобто суб’єктом, на якого поширюються вимоги статей 23, 24 Закону України “Про запобігання корупції”, Сергій Лещенко одержав подарунок, вартість якого у 1307,43 разів перевищила мінімальну заробітну плату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тис. 648 гривень)".