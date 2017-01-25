Срок привлечения С.Лещенко к административной ответственности по покупке квартиры еще не истек - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Срок привлечения народного депутата Украины Сергея Лещенко к административной ответственности по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в деле о покупке квартиры еще не истек. Об этом сообщила УНН прокурор по делу Валентина Сеник, комментируя заявление защиты С.Лещенко о том, что срок привлечения к административной ответственности уже истек.
"Кодексом Украины об административных правонарушениях установлено три месяца со дня обнаружения и два года со дня совершения. То есть, два года со дня совершения еще никак не прошли", - сказала прокурор.
Она добавила, что сегодня Печерский районный суд Киева не смог продолжить рассмотрение дела в отношении народного депутата С.Лещенко, поскольку судья находится в совещательной комнате по другому делу.
Как сообщали украинские СМИ, защита С.Лещенко заявила, что срок привлечения, предусмотренный ст. 38 Кодекса об административных правонарушениях, уже истек, а потому наложить штраф и применить конфискацию уже невозможно.
По мнению адвокатов, в этом случае суд может только признать факт коррупционного нарушения со стороны С.Лещенко при получении скидки на покупку квартиры со стороны застройщика.
Напомним, в сентябре 2016 г. Национальное агентство по предупреждению коррупции получило от Национального антикоррупционного бюро материалы по делу о покупке квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко.
В декабре НАПК направило в Печерский районный суд Киева протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно депутата Верховной Рады от БПП Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.
НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв.м и стоимостью 7 млн 550 тыс. гривен Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком. Будучи на момент приобретения недвижимости народным депутатом Украины, то есть субъектом, на которого распространяются требования ст. 23, 24 Закона Украины "О предотвращения коррупции", Сергей Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 гривен)".