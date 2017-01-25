Срок привлечения С.Лещенко к административной ответственности по покупке квартиры еще не истек - прокурор

КИЕВ. 25 января. УНН. Срок привлечения народного депутата Украины Сергея Лещенко к административной ответственности по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в деле о покупке квартиры еще не истек. Об этом сообщила УНН прокурор по делу Валентина Сеник, комментируя заявление защиты С.Лещенко о том, что срок привлечения к административной ответственности уже истек.