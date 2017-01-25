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Срок привлечения С.Лещенко к административной ответственности по покупке квартиры еще не истек - прокурор

Срок привлечения С.Лещенко к административной ответственности по покупке квартиры еще не истек - прокурор

Киев • УНН

 • 10035 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Срок привлечения народного депутата Украины Сергея Лещенко к административной ответственности по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в деле о покупке квартиры еще не истек. Об этом сообщила УНН прокурор по делу Валентина Сеник, комментируя заявление защиты С.Лещенко о том, что срок привлечения к административной ответственности уже истек.

"Кодексом Украины об административных правонарушениях установлено три месяца со дня обнаружения и два года со дня совершения. То есть, два года со дня совершения еще никак не прошли", - сказала прокурор.

Она добавила, что сегодня Печерский районный суд Киева не смог продолжить рассмотрение дела в отношении народного депутата С.Лещенко, поскольку судья находится в совещательной комнате по другому делу.

Как сообщали украинские СМИ, защита С.Лещенко заявила, что срок привлечения, предусмотренный ст. 38 Кодекса об административных правонарушениях, уже истек, а потому наложить штраф и применить конфискацию уже невозможно.

По мнению адвокатов, в этом случае суд может только признать факт коррупционного нарушения со стороны С.Лещенко при получении скидки на покупку квартиры со стороны застройщика.

Напомним, в сентябре 2016 г. Национальное агентство по предупреждению коррупции получило от Национального антикоррупционного бюро материалы по делу о покупке квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко.

В декабре НАПК направило в Печерский районный суд Киева протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно депутата Верховной Рады от БПП Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.

НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв.м и стоимостью 7 млн ​​550 тыс. гривен Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена ​​застройщиком. Будучи на момент приобретения недвижимости народным депутатом Украины, то есть субъектом, на которого распространяются требования ст. 23, 24 Закона Украины "О предотвращения коррупции", Сергей Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 гривен)".

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