Територію біля пам’ятника О.Телізі обладнають відеоспостереженням
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві територію біля пам'ятника Олені Телізі обладнають відеоспостереженням. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко 20 березня під час щотижневого прес-брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Протягом місяця міська влада планує обладнати відеоспостереженням територію поблизу пам’ятника Олені Телізі в рамках проекту „Безпечна столиця“”, — йдеться в повідомленні.
Такі дії викликані тим, що 18 березня стало відомо про акт вандалізму, скоєний відносно пам’ятника Олені Телізі у Бабиному Яру — невідомі облили монумент червоною фарбою.
Керівник апарату КМДА додав, що раніше аналогічні дії було здійснено із пам’ятником Князю Володимиру, який із 25 грудня 2016 року обладнаний системами відеоспостереження.
“Зважаючи на системність таких дій, місто розцінює це як акти вандалізму, здійснені з політичних мотивів, — зазначив В.Бондаренко. — Ми очікуємо належного розслідування вказаних випадків, оскільки подібні дії у столиці європейської держави, яка перебуває у стані війни, не можуть лишатися непокараними. Впевнений, що винні за вчинення акту вандалізму будуть знайдені та понесуть відповідальність”.
Нагадаємо, пам’ятник Олені Телізі був відкритий 25 лютого цього року в Бабиному Яру.