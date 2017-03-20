Территорию возле памятника Е.Телиге оборудуют видеонаблюдением

"В течение месяца городские власти планируют оборудовать видеонаблюдением территорию возле памятника Елене Телиге в рамках проекта "Безопасная столица"", - говорится в сообщении.

Такие действия вызваны тем, что 18 марта стало известно об акте вандализма, совершенном в отношении памятника Елене Телиге в Бабьем Яру - неизвестные облили монумент красной краской.

Руководитель аппарата КГГА добавил, что ранее аналогичные действия были осуществлены с памятником князю Владимиру, который с 25 декабря 2016 года оборудован системами видеонаблюдения.

"Учитывая системность таких действий, город расценивает это как акты вандализма, совершенные по политическим мотивам, - отметил В.Бондаренко. - Мы ждем надлежащего расследования указанных случаев, поскольку подобные действия в столице европейского государства, находящегося в состоянии войны, не могут оставаться безнаказанными. Уверен, что виновные за совершение акта вандализма будут найдены и понесут ответственность".

Напомним, памятник Елене Телиге был открыт 25 февраля этого года в Бабьем Яру.