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Территорию возле памятника Е.Телиге оборудуют видеонаблюдением

Территорию возле памятника Е.Телиге оборудуют видеонаблюдением

Киев • УНН

 • 7833 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве территорию возле памятника Елене Телиге оборудуют видеонаблюдением. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко 20 марта во время еженедельного пресс-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В течение месяца городские власти планируют оборудовать видеонаблюдением территорию возле памятника Елене Телиге в рамках проекта "Безопасная столица"", - говорится в сообщении.

Такие действия вызваны тем, что 18 марта стало известно об акте вандализма, совершенном в отношении памятника Елене Телиге в Бабьем Яру - неизвестные облили монумент красной краской.

Руководитель аппарата КГГА добавил, что ранее аналогичные действия были осуществлены с памятником князю Владимиру, который с 25 декабря 2016 года оборудован системами видеонаблюдения.

"Учитывая системность таких действий, город расценивает это как акты вандализма, совершенные по политическим мотивам, - отметил В.Бондаренко. - Мы ждем надлежащего расследования указанных случаев, поскольку подобные действия в столице европейского государства, находящегося в состоянии войны, не могут оставаться безнаказанными. Уверен, что виновные за совершение акта вандализма будут найдены и понесут ответственность".

Напомним, памятник Елене Телиге был открыт 25 февраля этого года в Бабьем Яру.

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