Тереза Мей провела засідання Ради безпеки Британії у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей провела засідання Ради безпеки Британії у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Російської Федерації Сергія Скрипаля. Про це повідомляє УНН з посилвнням на Reuters.
“Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пригрозив жорсткими заходами, якщо підтвердиться причетність Росії до цього отруєння”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіянина, який шпигував на користь Лондона, госпіталізували з отруєнням
Поки що влада не розкриває подробиці засідання.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який проходитиме в Росії влітку, якщо причетність Кремля до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля буде доведено.