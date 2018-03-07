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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 44217 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57193 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60679 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102870 просмотра

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Тереза ​​Мэй провела заседание Совета безопасности Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ РФ

Тереза ​​Мэй провела заседание Совета безопасности Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ РФ

Киев  •  УНН

 • 12069 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй провела заседание Совета безопасности Соединённого Королевства в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Российской Федерации Сергея Скрипача. Об этом сообщает УНН со посилвнням на Reuters.

“Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил жесткими мерами, если подтвердится причастность России к этому отравлению”, — говорится в сообщении.

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Пока власть не раскрывает подробности заседания.

Напомним, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача будет доказана.

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