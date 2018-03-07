Тереза Мэй провела заседание Совета безопасности Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела заседание Совета безопасности Соединённого Королевства в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Российской Федерации Сергея Скрипача. Об этом сообщает УНН со посилвнням на Reuters.
“Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил жесткими мерами, если подтвердится причастность России к этому отравлению”, — говорится в сообщении.
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Пока власть не раскрывает подробности заседания.
Напомним, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача будет доказана.