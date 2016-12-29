Теракт стався біля будівлі партійного комітету в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Теракт стався у Синьцзян-Уйгурському автономному районі в Китаї, двоє людей загинули, передає УНН з посиланням на Xinhua.
"У середу близько 16:50 троє бунтівників на автомобілі в'їхали у двір комітету КПК повіту Моюй, з тесаком напали на працівників комітету та привели в дію вибухові пристрої. У результаті один кадровий працівник і один охоронець загинули, три кадрових працівника отримали легкі поранення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у міністерстві громадської безпеки КНР, троє осіб, що здійснили теракт, були застрелені поліцією на місці.
Наразі ведеться подальше розслідування справи.