Теракт произошел у здания партийного комитета в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Теракт произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, два человека погибли, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
"В среду около 16:50 трое мятежников на автомобиле въехали во двор комитета КПК уезда Моюй, с тесаком напали на работников комитета и привели в действие взрывные устройства. В результате один кадровый работник и один охранник погибли, три кадровых работника получили легкие ранения ", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве общественной безопасности КНР, трое лиц, совершивших теракт, были застрелены полицией на месте.
Ведется дальнейшее расследование дела.