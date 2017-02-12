Теракт на сході Іраку: двоє загиблих, п'ятеро поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У провінції Діяла на сході Іраку вчинено теракт, жертвами якого стали двоє людей, ще п'ять поранені, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Представник МВС Іраку, капітан Хабіб Аш-Шамрила повідомив агентству “Анадолу”, що терористи заклали міну на шляху проходження машини з ополченцями “Хашді Шабі”.
Вибуховий пристрій спрацював на трасі, що веде з північного сходу міста Баакуба до району Імам Вейс.
Як повідомляв УНН, в Афганістані поблизу банку підірвався смертник: щонайменше 10 осіб загинули.