Теракт на востоке Ирака: двое погибших, пятеро ранены

Представитель МВД Ирака, капитан Хабиб Аш-Шамрыло сообщил агентству "Анадолу", что террористы заложили мину на пути следования машины с ополченцами "Хашди Шаби".

Взрывное устройство сработало на трассе, ведущей из северо-востока города Баакуба в район Имам Вейс.

Как сообщал УНН, в Афганистане около банка подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли .