Теракт на востоке Ирака: двое погибших, пятеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В провинции Дияла на востоке Ирака совершен теракт, жертвами которого стали два человека, еще пять ранены, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Представитель МВД Ирака, капитан Хабиб Аш-Шамрыло сообщил агентству "Анадолу", что террористы заложили мину на пути следования машины с ополченцами "Хашди Шаби".
Взрывное устройство сработало на трассе, ведущей из северо-востока города Баакуба в район Имам Вейс.
Как сообщал УНН, в Афганистане около банка подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли .