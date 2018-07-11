Теракт біля Палацу спорту у Харкові: обвинуваченим продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Фрунзенський районний суд Харкова продовжив дію запобіжного заходу для обвинувачених у справі про теракт поблизу Палацу спорту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Сьогодні пройшло судове засідання, на якому обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що з боку обвинувачених було подано "багато клопотань". Зокрема і про скасування запобіжного заходу.
Наступне засідання призначено на 18 липня.
Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.
Через три дні за підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тис. доларів.