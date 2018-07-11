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Теракт біля Палацу спорту у Харкові: обвинуваченим продовжили арешт

Теракт біля Палацу спорту у Харкові: обвинуваченим продовжили арешт

Київ • УНН

 • 10160 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Фрунзенський районний суд Харкова продовжив дію запобіжного заходу для обвинувачених у справі про теракт поблизу Палацу спорту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Сьогодні пройшло судове засідання, на якому обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з боку обвинувачених було подано "багато клопотань". Зокрема і про скасування запобіжного заходу.

Наступне засідання призначено на 18 липня.

Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини. 

Через три дні за підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тис. доларів.

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