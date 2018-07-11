Теракт около Дворца спорта в Харькове: обвиняемым продлили арест

"Сегодня прошло судебное заседание, на котором обвиняемым продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что со стороны обвиняемых было подано "много ходатайств". В том числе и об отмене меры пресечения.

Следующее заседание назначено на 18 июля.

Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.

Через три дня по подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершение теракта исполнители должны были получить 10 тыс. долларов.