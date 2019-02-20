Тепловоз з сірчаною кислотою та вугіллям горів на Донеччині

Повідомлення про пожежу надійшло о 4 ранку 20 лютого. Загорівся тепловоз, що слідував за маршрутом “ст. Сіверськ — ст. Попасна”. Подія сталася поблизу с. Берестове Бахмутського району Донецької області.

“Бійці 8-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що займання сталося в кабіні машиніста. Тепловоз слідував з вагонами вугілля та цистерною з сірчаною кислотою. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.

Рятувальники локалізували пожежу о 05:17 та ліквідували о 05:44”, — повідомили у ДСНС.

До гасіння пожежі залучалися; одна одиниця техніки, 8 рятувальників та пожежний потяг залізничної станції “Попасна” (Луганська область) регіональної філії ДП “Донецька залізниця”.

Причина виникнення пожежі встановлюється.