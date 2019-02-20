Тепловоз с серной кислотой и углем горел в Донецкой области

Сообщение о пожаре поступило в 4 утра 20 февраля. Загорелся тепловоз, следовавший по маршруту “ст. Северск — ст. Попасная”. Происшествие произошло вблизи с. Берестове Бахмутского района Донецкой области.

“Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что возгорание произошло в кабине машиниста. Тепловоз следовал с вагонами угля и цистерной с серной кислотой. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

Спасатели локализовали пожар в 5:17 и ликвидирован в 5:44”, - сообщили в ДСНС.

К тушению пожара привлекались; одна единица техники, 8 спасателей и пожарный поезд железнодорожной станции “Попасная” (Луганская область) регионального филиала ГП “Донецкая железная дорога”.

Причина возникновения пожара устанавливается.