Тепловоз с серной кислотой и углем горел в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Бахмутском районе Донецкой области спасатели ликвидировали пожар тепловоза, перевозившего вагоны угля и цистерну с серной кислотой. Об этом УНН сообщили в Главном управлении ДСНС Украины в Донецкой области.
Сообщение о пожаре поступило в 4 утра 20 февраля. Загорелся тепловоз, следовавший по маршруту “ст. Северск — ст. Попасная”. Происшествие произошло вблизи с. Берестове Бахмутского района Донецкой области.
“Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что возгорание произошло в кабине машиниста. Тепловоз следовал с вагонами угля и цистерной с серной кислотой. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.
Спасатели локализовали пожар в 5:17 и ликвидирован в 5:44”, - сообщили в ДСНС.
К тушению пожара привлекались; одна единица техники, 8 спасателей и пожарный поезд железнодорожной станции “Попасная” (Луганская область) регионального филиала ГП “Донецкая железная дорога”.
Причина возникновения пожара устанавливается.