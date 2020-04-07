Тепер в Україні онлайн видаватимуть дозволи на прокат фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України разом із Державним агентством України з питань кіно оцифрували процес видання посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
“Щоб отримати право на розповсюдження і демонстрування фільмів, заявнику тепер не потрібно йти до Держкіно та отримувати десятки паперових екземплярів “прокаток”, — розповідає Віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Повідомляється, що тепер прокатне посвідчення від Держкіно можна отримати дистанційно.
“Наступним кроком буде подання документів на отримання цифрового прокатного посвідчення і його передання між власниками прав прокату”, — йдеться в повідомленні.
Також сьогодні Держкіно видало перші три електронні прокатні посвідчення.
“Прокатне посвідчення надає дистриб’юторам право на розповсюдження фільмів, а кінотеатрам — право на їх демонстрацію на території України”, — зазанчається в повідомленні.
Нагадаємо, Держкіно у 2019 році заборонило фільм, спродюсований Зеленським.