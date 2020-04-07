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Тепер в Україні онлайн видаватимуть дозволи на прокат фільмів

Київ • УНН

 • 39513 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України разом із Державним агентством України з питань кіно оцифрували процес видання посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

“Щоб отримати право на розповсюдження і демонстрування фільмів, заявнику тепер не потрібно йти до Держкіно та отримувати десятки паперових екземплярів “прокаток”, — розповідає Віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Повідомляється, що тепер прокатне посвідчення від Держкіно можна отримати дистанційно.

“Наступним кроком буде подання документів на отримання цифрового прокатного посвідчення і його передання між власниками прав прокату”, — йдеться в повідомленні.

Також сьогодні Держкіно видало перші три електронні прокатні посвідчення.

“Прокатне посвідчення надає дистриб’юторам право на розповсюдження фільмів, а кінотеатрам — право на їх демонстрацію на території України”, — зазанчається в повідомленні.

Нагадаємо, Держкіно у 2019 році заборонило фільм, спродюсований Зеленським.

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