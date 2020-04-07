Теперь в Украине онлайн выдавать разрешения на прокат фильмов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Государственным агентством Украины по вопросам кино оцифровали процесс издания удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
“Чтобы получить право на распространение и демонстрирование фильмов, заявителю теперь не нужно идти в Госкино и получать десятки бумажных экземпляров “прокаток”, — рассказывает вицепремьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Сообщается, что теперь прокатное удостоверение от Госкино можно получить дистанционно.
“Следующим шагом будет подача документов на получение цифрового прокатного удостоверения и его передачи между владельцами прав проката”, — говорится в сообщении.
Также сегодня Госкино выдало первые три электронные прокатные удостоверения.
“Прокатное удостоверение предоставляет дистрибьюторам право на распространение фильмов, а кинотеатрам — право на их демонстрацию на территории Украины”, — зазанчаеться в сообщении.
Напомним, Госкино в 2019 году запретило фильм, спродюсированный Зеленским.