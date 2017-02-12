Тенісна збірна України виграла в Австралії матчеву зустріч Кубка Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збірна України здобула дострокову перемогу в матчі з командою Австралії і завоювала путівку в плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації, повідомляє УНН з посиланням на сайт Fed Cup.
Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла лідера австралійської збірної Дарію Гаврилову в двох сетах — 6:3, 6:2.
Таким чином, рахунок став 3:0 на користь України, яка достроково зуміла виграти дану матчеву зустріч.
Зауважимо, що 22-23 квітня збірна України побореться за місце в Першій Світовій групі. Команда-суперниця і місце проведення матчу стане відомо наступного тижня.
Як повідомляв УНН, у перший змагальний день Леся Цуренко здобула перемогу над Д.Гавриловою, а Е.Світоліна обіграла Ешлі Барті.