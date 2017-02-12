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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисная сборная Украины выиграла в Австралии матчевую встречу Кубка Федерации

Киев • УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сборная Украины одержала досрочную победу в матче с командой Австралии и завоевала путевку в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации, сообщает УНН со ссылкой на сайт Fed Cup.

Теннисная сборная Украины выиграла в Австралии матчевую встречу Кубка Федерации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла лидера австралийской сборной Дарию Гаврилову в двух сетах - 6: 3, 6: 2.

Таким образом, счет стал 3: 0 в пользу Украины, которая досрочно сумела выиграть эту матчевую встречу.

Заметим, что 22-23 апреля сборная Украины поборется за место в Первой Мировой группе. Команда-соперница и место проведения матча станет известно на следующей неделе.

Как сообщал УНН, в первый соревновательный день Леся Цуренко победила над Д.Гавриловой, а Э.Свитолина обыграла Эшли Барти.

Украинские Национальные Новости

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