Тенісистка з Києва пробилася до чвертьфіналу турніру в Італії

Костюк, перша сіяна на турнірі ITF W25 у Сельва-Гардена, без жодних проблем вийшла у чвертьфінал. Вона лише за 52 хвилини обіграла місцеву тенісистку Лауру Маір — 6:1, 6:0.

В активі Костюк 4 ейси, а в пасиві чотири подвійні помилки.

Додамо також, у чвертьфіналі Костюк зіграє проти Леї Бошкович з Хорватії (304 WTA).