Тенісистка з Києва пробилася до чвертьфіналу турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк (99-та WTA) зуміла вийти до чвертьфіналу турніру ITF W25 в Сельва-ді-Валь-Гардені (Італія), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Костюк, перша сіяна на турнірі ITF W25 у Сельва-Гардена, без жодних проблем вийшла у чвертьфінал. Вона лише за 52 хвилини обіграла місцеву тенісистку Лауру Маір — 6:1, 6:0.
В активі Костюк 4 ейси, а в пасиві чотири подвійні помилки.
Додамо також, у чвертьфіналі Костюк зіграє проти Леї Бошкович з Хорватії (304 WTA).