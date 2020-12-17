Теннисистка из Киева пробилась в четвертьфинал турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк (99-WTA) сумела выйти в четвертьфинал турнира ITF W25 в Сельва-ди-Валь-Гардене (Италия), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Костюк, первая сеяная на турнире ITF W25 в Сельва-Гардена, без проблем вышла в четвертьфинал. Она лишь за 52 минуты обыграла местную теннисистку Лауру Маир — 6:1, 6:0.
В активе Костюк 4 эйса, а в пассиве четыре двойные ошибки.
Добавим также, в четвертьфинале Костюк сыграет против Леи Бошкович из Хорватии (304 WTA).