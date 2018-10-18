Тенісистка Ястремська здобула восьму перемогу поспіль на турнірах WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. 18-річна тенісистка Даяна Ястремська подолала чвертьфінальний бар'єр тенісних змагань у Люксембурзі, передає кореспондент УНН.
У зустрічі 1/4 фіналу одеситка впоралася із спротивом росіянки, 124-ї ракетки світу Маргарити Гаспарян – 6:1, 6:4.
Гаспарян мала кращу реалізацію брейкпойнтів (2/3), але українка взяла їх кількістю – 5/9. Крім того, в активі одеситки 3 ейси, 17 "віннерсів" при 4 подвійних помилках.
Зазначимо, що у півфіналі на Ястремську очікує поєдинок проти 47-ї ракетки світу швейцарки Белінди Бенчіч.
Примітно, що для Ястремської майбутній півфінал стане тільки другим у кар'єрі турнірів категорії WTA.
Як повідомляв УНН, українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі перемогла на турнірі категорії WTA в Гонконзі.