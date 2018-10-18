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Тенісистка Ястремська здобула восьму перемогу поспіль на турнірах WTA

Тенісистка Ястремська здобула восьму перемогу поспіль на турнірах WTA

Київ • УНН

 • 10124 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. 18-річна тенісистка Даяна Ястремська подолала чвертьфінальний бар'єр тенісних змагань у Люксембурзі, передає кореспондент УНН.

У зустрічі 1/4 фіналу одеситка впоралася із спротивом росіянки, 124-ї ракетки світу Маргарити Гаспарян – 6:1, 6:4.

Гаспарян мала кращу реалізацію брейкпойнтів (2/3), але українка взяла їх кількістю – 5/9. Крім того, в активі одеситки 3 ейси, 17 "віннерсів" при 4 подвійних помилках.

Зазначимо, що у півфіналі на Ястремську очікує поєдинок проти 47-ї ракетки світу швейцарки Белінди Бенчіч.

Примітно, що для Ястремської майбутній півфінал стане тільки другим у кар'єрі турнірів категорії WTA.

Як повідомляв УНН, українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі перемогла на турнірі категорії WTA в Гонконзі.

Українські Національні Новини

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