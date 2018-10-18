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Теннисистка Ястремская одержала восьмую победу подряд на турнирах WTA

Теннисистка Ястремская одержала восьмую победу подряд на турнирах WTA

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 • 10124 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. 18-летняя теннисистка Даяна Ястремская преодолела четвертьфинальный барьер теннисных соревнований в Люксембурге, передает корреспондент УНН.

Во встрече 1/4 финала одесситка справилась с сопротивлением россиянки, 124-й ракетки мира Маргариты Гаспарян - 6:1, 6:4.

У Гаспарян была лучшая реализация брейкпойнтов (2/3), но украинка взяла их количеством - 5/9. Кроме того, в активе одесситки 3 эйса, 17 "виннерсов" при 4 двойных ошибках.

Отметим, что в полуфинале Ястремскую ожидает поединок против 47-й ракетки мира швейцарки Бенчич.

Примечательно, что для Ястремской будущий полуфинал станет только вторым в карьере турниров категории WTA.

Как сообщал УНН, украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере победила на турнире категории WTA в Гонконге.

Украинские Национальные Новости

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