Тенісистка Ястремська пробилася до чвертьфіналу перших змагань WTA після карантину

Одеситка, маючи 7-й номер посіву, продовжила переможну ходу на своєму першому після карантину турнірі. У другому колі Палермо вона впевнено впоралася з представницею Франції Осьєн Доде — 6:2, 6:4.

“Я дуже щаслива опинитися в чвертьфіналі після такої великої перерви в турнірах. Це був хороший матч, який почався досить пізно. Весь день я повинна була бути дуже зосередженою, щоб залишатися в доброму розумі”, — сказала Ястремська після матчу.

Додамо, що за вихід у півфінал Ястремська посперечається із італійкою Камілою Джорджі — 89 у світовому рейтингу.