Теннисистка Ястремская пробилась в четвертьфинал первых соревнований WTA после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В рамках второго круга турнира WTA в Палермо Даяна Ястремская провела поединок в одиночном разряде, сообщает УНН.
Одесситка, имея 7-й номер посева, продолжила победное шествие на своем первом после карантина турнире. Во втором круге Палермо она уверенно справилась с представительницей Франции Осьен Доде — 6:2, 6:4.
“Я очень счастлива оказаться в четвертьфинале после такого большого перерыва в турнирах. Это был хороший матч, который начался довольно поздно. Весь день я должна была быть очень сосредоточенной, чтобы оставаться в здравом уме”, — сказала Ястремская после матча.
Добавим, что за выход в полуфинал Ястремская поспорит с итальянкой Камиллой Джорджи — 89 в мировом рейтинге.