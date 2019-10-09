Тенісистка Ястремська перемогла на змаганнях у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до другого раунду турніру WTA International, що проходить на кортах в Тяньцзіні (Китай), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Ястремська, посіяна під 3 номером, в двох сетах обіграла китаянку Чжу Лінь — 6:2, 6:3.
В активі одеситки 4 виконаних ейси за 69 ігрових хвилин, а також 4 із 7 реалізованих брейкпойнтів.
Додамо, у матчі 1/8 фіналу турніру з призовим фондом в 500 тис. дол., суперницею Ястремської стане 96 ракетка світу китаянка Шуай Пен.
Нагадаємо, що Ястремська продовжила прогрес в рейтингу WTA.