Теннисистка Ястремская победила на соревнованиях в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась во второй раунд турнира WTA International, проходящей на кортах в Тяньцзине (Китай), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Ястремская, посеянная под 3 номером, в двух сетах обыграла китаянку Чжу Линь — 6:2, 6:3.
В активе одесситки 4 выполненных эйса за 69 игровых минут, а также 4 с 7 реализованных брейкпойнтив.
Добавим, в матче 1/8 финала турнира с призовым фондом в 500 тыс. долл., соперницей Ястремской станет 96 ракетка мира китаянка Шуай Пен.
Напомним, что Ястремская продолжила прогресс в рейтинге WTA.