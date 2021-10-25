Тенісистка Цуренко стала переможницею кваліфікації на турнірі WTA в Румунії

Деталі

У фіналі кваліфікації уродженка Києва, яка була посіяна під 5-м номером у відбірковій сітці, завдала поразки 415 ракетці світу, господарці змагань Андреа Рошка – 7:5, 6:1.

Цуренко відзначилася двома ейсами, і реалізувала 7 з 8-ми брейкпойнтів при 4-х подвійних помилках.

Варто відзначити, що на даний момент невідома суперниця Цуренко по першому колу основної сітки змагань призовий фонд якого складає 235 тис. дол.

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