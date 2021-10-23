Теніс: лідер жіночого рейтингу пропустить Підсумковий турнір WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лідерка світового тенісу серед жінок австралійка Ешлі Барті не виступить на Підсумковому турнірі WTA, який відбудеться у Гвадалахарі, повідомляє УНН з посиланням на "Associated Press".
Що відомо
Барті зуміла завоювати путівку на Підсумковий турнір з тенісу, очолюючи відбірковий рейтинг з перевагою над найближчою переслідувачкою на 1772 бали.
Причиною відмови іменитої спортсменки стала необхідність відновлення після виснажливого сезону. Барті хоче взяти незначну перерву, щоб повернутися для виступів на домашньому "Australian Open".
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"Це був важкий сезон, і мені необхідно надати пріоритет своєму тілу та відновленню від сезону-2021. Та зосередити увагу на сильній підготовці до початку сезону перед австралійськими турнірами", - сказала Барті.
Доповнення
Після відмови Барті на Підсумковий турнір достроково кваліфікувалася Паула Бадоса, яка стала сьомою учасницею WTA Finals після Аріни Соболенко, Барбори Крейчікової, Кароліни Плішкової, Іги Швентек, Марії Саккарі і Гарбіньє Мугуруси.