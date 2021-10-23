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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Теніс: лідер жіночого рейтингу пропустить Підсумковий турнір WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лідерка світового тенісу серед жінок австралійка Ешлі Барті не виступить на Підсумковому турнірі WTA, який відбудеться у Гвадалахарі, повідомляє УНН з посиланням на "Associated Press".

Теніс: лідер жіночого рейтингу пропустить Підсумковий турнір WTA

Що відомо

Барті зуміла завоювати путівку на Підсумковий турнір з тенісу, очолюючи відбірковий рейтинг з перевагою над найближчою переслідувачкою на 1772 бали.

Причиною відмови іменитої спортсменки стала необхідність відновлення після виснажливого сезону. Барті хоче взяти незначну перерву, щоб повернутися для виступів на домашньому "Australian Open".

Цитата

"Це був важкий сезон, і мені необхідно надати пріоритет своєму тілу та відновленню від сезону-2021. Та зосередити увагу на сильній підготовці до початку сезону перед австралійськими турнірами", - сказала Барті.

Доповнення

Після відмови Барті на Підсумковий турнір достроково кваліфікувалася Паула Бадоса, яка стала сьомою учасницею WTA Finals після Аріни Соболенко, Барбори Крейчікової, Кароліни Плішкової, Іги Швентек, Марії Саккарі і Гарбіньє Мугуруси.

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