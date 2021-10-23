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Теннис: лидер женского рейтинга пропустит Итоговый турнир WTA

Киев • УНН

 • 24460 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Лидер мирового тенниса среди женщин австралийка Эшли Барти не выступит на Итоговом турнире WTA, который состоится в Гвадалахаре, сообщает УНН со ссылкой на “Associated Press”.

Теннис: лидер женского рейтинга пропустит Итоговый турнир WTA

Что известно

Барти сумела завоевать путевку на Итоговый турнир по теннису, возглавляя отборочный рейтинг с преобладанием над ближайшей соперницей на 1772 балла.

Причиной отказа именитой спортсменки стала необходимость восстановления после изнурительного сезона. Барти хочет взять небольшой перерыв, чтобы вернуться для выступлений на домашнем "Australian Open".

Цитата

"Это был тяжелый сезон, и мне необходимо предоставить приоритет своему телу и восстановлению от сезона 2021. И сосредоточить внимание на сильной подготовке к началу сезона перед австралийскими турнирами", - сказала Барти.

Дополнение

После отказа Барти на Итоговый турнир досрочно квалифицировалась Паула Бадоса, которая стала седьмой участницей WTA Finals после Арины Соболенко, Барборы Крейчиковой, Каролины Плишковой, Иги Швентек, Марии Саккари и Гарбинье Мугурусы.

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