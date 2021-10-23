Теннис: лидер женского рейтинга пропустит Итоговый турнир WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Лидер мирового тенниса среди женщин австралийка Эшли Барти не выступит на Итоговом турнире WTA, который состоится в Гвадалахаре, сообщает УНН со ссылкой на “Associated Press”.
Что известно
Барти сумела завоевать путевку на Итоговый турнир по теннису, возглавляя отборочный рейтинг с преобладанием над ближайшей соперницей на 1772 балла.
Причиной отказа именитой спортсменки стала необходимость восстановления после изнурительного сезона. Барти хочет взять небольшой перерыв, чтобы вернуться для выступлений на домашнем "Australian Open".
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"Это был тяжелый сезон, и мне необходимо предоставить приоритет своему телу и восстановлению от сезона 2021. И сосредоточить внимание на сильной подготовке к началу сезона перед австралийскими турнирами", - сказала Барти.
Дополнение
После отказа Барти на Итоговый турнир досрочно квалифицировалась Паула Бадоса, которая стала седьмой участницей WTA Finals после Арины Соболенко, Барборы Крейчиковой, Каролины Плишковой, Иги Швентек, Марии Саккари и Гарбинье Мугурусы.