Теннисистка Цуренко стала победительницей квалификации на турнире WTA в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку квалификации на турнире WTA-250 "Transylvania Open" в Клуж-Напока (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Детали
В финале квалификации уроженка Киева, которая была посеяна под 5-м номером в отборочной сетке, нанесла поражение 415 ракетке мира, хозяйке соревнований Андреа Рошка — 7:5, 6:1.
Цуренко отметилась двумя эйсами, и реализовала 7 из 8-ми брейкпоинтов при 4-х двойных ошибках.
Стоит отметить, что на данный момент неизвестна соперница Цуренко по первому кругу основной сетки соревнований призовой фонд которого составляет 235 тыс. Долл.
Контекст
Лидер женского рейтинга пропустит Итоговый турнир WTA.