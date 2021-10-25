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Теннисистка Цуренко стала победительницей квалификации на турнире WTA в Румынии

Киев • УНН

 • 18497 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку квалификации на турнире WTA-250 "Transylvania Open" в Клуж-Напока (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Теннисистка Цуренко стала победительницей квалификации на турнире WTA в Румынии

Детали

В финале квалификации уроженка Киева, которая была посеяна под 5-м номером в отборочной сетке, нанесла поражение 415 ракетке мира, хозяйке соревнований Андреа Рошка — 7:5, 6:1.

Цуренко отметилась двумя эйсами, и реализовала 7 из 8-ми брейкпоинтов при 4-х двойных ошибках.

Стоит отметить, что на данный момент неизвестна соперница Цуренко по первому кругу основной сетки соревнований призовой фонд которого составляет 235 тыс. Долл.

Контекст

Лидер женского рейтинга пропустит Итоговый турнир WTA.

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