Тенісистка Світоліна візьме участь у турнірі в Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Перша ракетка України з’явилася в попередній заявці турніру WTA International в Страсбурзі, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У Страсбурзі турнір повинний пройти з 20 по 26 вересня, за тиждень до старту “Ролан Гаррос в Париж”. Раніше стало відомо, що Світоліна також планує виступити на турнірах в Римі і “Ролан Гаррос”.
Світоліна виступала на “Internationaux de Strasbourg” один раз — в 2013 році вона програла Флавії Пеннетті в першому колі.
Примітно, що в минулому році цей турнір виграла Даяна Ястремська, але в цьому сезоні друга ракетка України поки не заявлена на ці змагання.