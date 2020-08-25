Тенісистка Світоліна візьме участь у турнірі в Франції

У Страсбурзі турнір повинний пройти з 20 по 26 вересня, за тиждень до старту “Ролан Гаррос в Париж”. Раніше стало відомо, що Світоліна також планує виступити на турнірах в Римі і “Ролан Гаррос”.

Світоліна виступала на “Internationaux de Strasbourg” один раз — в 2013 році вона програла Флавії Пеннетті в першому колі.

Примітно, що в минулому році цей турнір виграла Даяна Ястремська, але в цьому сезоні друга ракетка України поки не заявлена на ці змагання.