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Теннисистка Свитолина примет участие в турнире в Франции

Киев • УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Первая ракетка Украины появилась в предварительной заявке турнира WTA International в Страсбурге, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Теннисистка Свитолина примет участие в турнире в Франции

В Страсбурге турнир должен пройти с 20 по 26 сентября, за неделю до старта “Ролан Гаррос в Париж”. Ранее стало известно, что Свитолина также планирует выступить на турнирах в Риме и “Ролан Гаррос”.

Свитолина выступала на “Internationaux de Strasbourg” один раз — в 2013 году она проиграла Флавии Пеннетте в первом круге.

Примечательно, что в прошлом году этот турнир выиграла Даяна Ястремская, но в этом сезоне вторая ракетка Украины пока не заявлена на эти соревнования.

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