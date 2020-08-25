Теннисистка Свитолина примет участие в турнире в Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Первая ракетка Украины появилась в предварительной заявке турнира WTA International в Страсбурге, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
В Страсбурге турнир должен пройти с 20 по 26 сентября, за неделю до старта “Ролан Гаррос в Париж”. Ранее стало известно, что Свитолина также планирует выступить на турнирах в Риме и “Ролан Гаррос”.
Свитолина выступала на “Internationaux de Strasbourg” один раз — в 2013 году она проиграла Флавии Пеннетте в первом круге.
Примечательно, что в прошлом году этот турнир выиграла Даяна Ястремская, но в этом сезоне вторая ракетка Украины пока не заявлена на эти соревнования.