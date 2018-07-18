Тенісистка Світоліна назвала головну ціль на сезон

"Друга частина сезону дуже важлива - на ній остаточно визначаться учасниці Підсумкового турніру вісімки в Сінгапурі. Попереду великі турніри - і, звичайно ж - ще один турнір "Великого Шолома" - в Нью-Йорку. Також планую зіграти завершальний сезон азіатської серії, перед змаганнями в Сінгапурі", - розпочала тенісистка.

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Про турніри на яких Світоліна буде приймати участь: "я зі своєю командою прийняла рішення грати тільки турніри серії Прем'єр і вище. Швидше за все я зіграю на одному турнірі категорії International - в Азії. Ми зробили правильний вибір - грати тільки великі змагання і не витрачати сили на дрібні турніри. Сезон довгий - з січня по жовтень. У мене є кілька травм: болить то тут, то там. А специфіка тенісу така, що на кожному турнірі ми граємо багато матчів, і в кожному треба показувати свій кращий теніс, щоб домогтися перемоги. Не можна вийти на корт і викластися на 50 відсотків".

"Яка моя мета? Стати першою ракеткою світу - залишилася колишньою. Мета на сезон - обов'язково потрапити в Сінгапур (Підсумковий турнір – ред.)", - підсумувала тенісистка.