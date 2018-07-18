Теннисистка Свитолина назвала главную цель на сезон

"Вторая часть сезона очень важна - на ней окончательно определятся участники итогового турнира восьмерки в Сингапуре. Впереди большие турниры - и, конечно же - еще один турнир "Большого Шлема" - в Нью-Йорке. Также планирую сыграть заключительный сезон азиатской серии, перед соревнованиями в Сингапуре", - начала теннисистка.

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О турнирах на которых Свитолина будет принимать участие: "Я со своей командой приняла решение играть только турниры серии Премьер и выше. Скорее всего я сыграю на одном турнире категории International - в Азии. Мы сделали правильный выбор - играть только крупные соревнования и не тратить силы на мелкие турниры. Сезон длинный - с января по октябрь. У меня есть несколько травм: болит то тут, то там. А специфика тенниса такова, что на каждом турнире мы играем много матчей, и в каждом надо показывать свой лучший теннис, чтобы добиться победы. нельзя выйти на корт и выложиться на 50 процентов".

"Какая моя цель? Стать первой ракеткой мира - осталась прежней. Цель на сезон - обязательно попасть в Сингапур (Итоговый турнир - ред.)", - подытожила теннисистка.