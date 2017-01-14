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Тенісистка О.Савчук виграла парний титул на турнірі в Хобарті

Тенісистка О.Савчук виграла парний титул на турнірі в Хобарті

Київ • УНН

 • 11471 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Українська тенісистка Ольга Савчук здобула свій третій парний титул WTA у професійній кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У фіналі турніру WTA Hobart International румунської-український дует Олару/Савчук переграв канадсько-китайську пару Дабровські/Ян (3 сіяні) – 0:6, 6:4, 10:5.

"Початок для нас було важким. Ми не грали погано, це наші суперниці грали приголомшливо. Ми поговорили один з одним і вирішили боротися за кожен м'яч, по суті ми нічого іншого не могли зробити, коли вони грали так здорово, тому ми намагалися тримати концентрацію, бути сфокусованими і у нас це вийшло", - заявила українка.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Шеньчжені О.Савчук разом із румунською партнеркою поступилися у фіналі парних змагань.

 

Українські Національні Новини

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