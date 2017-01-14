Тенісистка О.Савчук виграла парний титул на турнірі в Хобарті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Українська тенісистка Ольга Савчук здобула свій третій парний титул WTA у професійній кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі турніру WTA Hobart International румунської-український дует Олару/Савчук переграв канадсько-китайську пару Дабровські/Ян (3 сіяні) – 0:6, 6:4, 10:5.
"Початок для нас було важким. Ми не грали погано, це наші суперниці грали приголомшливо. Ми поговорили один з одним і вирішили боротися за кожен м'яч, по суті ми нічого іншого не могли зробити, коли вони грали так здорово, тому ми намагалися тримати концентрацію, бути сфокусованими і у нас це вийшло", - заявила українка.
Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Шеньчжені О.Савчук разом із румунською партнеркою поступилися у фіналі парних змагань.